Brite fliegt mit 9 Fremden nach Mallorca

Neun Briten wollten ihrem Freund zum 30. Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk machen und buchten einen Urlaub für 10. Personen ins Partyparadies Mallorca. Als der Freund Joe McGrath spontan nicht mitfliegen konnte, begann die abenteuerliche Suche nach einem Namensgleichen in den sozialen Medien.

Als Joe McGrath spontan nicht mit in den Urlaub fliegen konnte, wollten weder er noch seine Freunde die teuern Umbuchungskosten zahlen. So begaben sie sich in den sozialen Medien auf die Suche nach einem Namensgleichen.

So this happened pic.twitter.com/99MQXdZVyw — Joe McGrath (@joemcgrath95) 5. April 2017

So kam es, dass der bislang völlig fremde Joe McGrath aus Manchester eine Nachricht bekam, ob er nicht mit 9 Freunden nach Mallorca fliegen wolle. Zuerst hielt er es für einen Scherz, dann willigte er jedoch ein.

Innocent me before take off pic.twitter.com/2tAkUFEUvn — Joe McGrath (@joemcgrath95) 5. April 2017

Der Beginn einer großen Freundschaft

Wie diverse Fotos in den sozialen Medien zeigen, erweist sich diese Entscheidung als goldrichtig. Denn die 10 jungen Männer genossen ihren Urlaub in vollen Zügen.

Suns out, feels like I'm back in Spain! Minus the strangers plus Becky pic.twitter.com/smYq36bLx1 — Joe McGrath (@joemcgrath95) 8. April 2017

Und wie Joe McGrath, der Fremde, dem Nachrichtensender BBC in einem Video erzählt, plant er bereits sich zu revanchieren und die Freunde nach Manchester einzuladen - denn egal ob auf Malle oder in Manchester: Party bleibt schließlich Party!

When Joe McGrath couldn't go on holiday - his friends went in search of a stranger with the same name... 💼🍻⛱✈ https://t.co/Stb7rEVfhn pic.twitter.com/69sMWwErad — BBC North West (@BBCNWT) 7. April 2017

(Lilian Amina Derndler)