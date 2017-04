MEV / allOver / picturedesk.com

So snackst du gesund vorm TV

Studien zeigen: Wenn wir fernsehen, schaltet sich unser Gehirn ab. Wir wissen nicht mehr, was und wie viel wir essen. Mit diesem Super-Food snackst du auch vorm TV gesund.

60 Sekunden - mehr Zeit braucht es nicht, um den inneren Schweinehund an die Leine zu legen. Vom 17. bis 28. April gibt es Montags bis Freitags im Ö3-Wecker einen Lifehack! Folge 1: Snacken vorm TV!

Und plötzlich ist die Packung Chips leer. Dabei ist gerade einmal Halbzeit beim Fußballspiel. Und die Hauptdarstellerin deiner Lieblingsserie hat gerade ihren ersten Liebeskummer.

Forscher haben herausgefunden: Wenn wir fernsehen, bekommen wir eine Art Tunnelblick! Das Sättigungsgefühl lässt aus, auch der Geruchs- und Geschmackssinn treten in den Hintergrund. Unser Hirn braucht die volle Aufmerksamkeit für das, was am Schirm passiert.

Der Super-Snack

Genau deshalb hat der Wiener Ernährungsexperte Axel Dinse für dich den Super-Snack konzipiert: Mandel-Goji-Kugeln statt Gummibeeren und Schokokeksen.

Schmecken süß-sauer, nur mit viiiel weniger Kalorien als Gummizeugs.

Hier geht’s zum Rezept:

Auf den Geschmack gekommen? Wir haben noch ein Rezept für euch:

Superfood: Goji-Beere

Das ist nur eine der Powerzutaten für die Mandel-Goji-Kugeln.

Die kleine rote Beere kommt aus China. Dort wird sie seit Jahrhunderten in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet, um unser Immunsystem zu stärken und gegen Krankheiten vorzubeugen.

Deshalb fesselt uns die Chipspackung

Der Trick beim Knabbergebäck: Die fehlenden Nährstoffe. Chips machen einfach nicht satt. Dazu kommt viel raffiniertes Salz und Fett. Und genau diese Kombi macht abhängig, sagt Experte Dinsel.

Eine Packung Chips ist zwar im Nu leer, satt wirst du davon aber nicht. Trotzdem: eine Standardpackung von 175g bringt fette 1000 Kalorien auf die Waage. Das ist die Hälfte von der Menge, die Erwachsene am Tag essen sollten!



