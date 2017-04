Richard Faulks / Camera Press / picturedesk.com

Finale im Osterreiseverkehr

Nach einem starken Reisetag am Karfreitag erwartet dich am Karsamstag und Ostersonntag eher geringer Urlauberverkehr. Am Ostermontag und Dienstag erfolgt die Rückreise. Staugefahr besteht vor allem in Tirol, speziell auf der Fernpassstrecke, auf der Brenner- und Inntalautobahn sowie vor den Grenzübergängen zu Deutschland.

Der Stau-Fahrplan für die letzten Ferientage

• Der Karfreitag (14.4.) ist Feiertag in Deutschland und traditionell der stärkste Reisetag in den Osterferien. Am Karfreitag reisen traditionell viele Kurzurlauber in den Süden und manche noch einmal zum Skifahren auf die höher gelegenen Skigebiete.

• Der Karsamstag und der Ostersonntag (15. und 16.4.) werden eher ruhig ablaufen.

• Der Ostermontag und der Dienstag nach Ostern (17.4. und 18.4.) sind klassische Heimreisetage aus dem langen Wochenende. Der Verkehr wird sich aber auf beide Tage verteilen. Schulbeginn ist erst wieder am Mittwoch nach Ostern (19.4.).

Samstag: Ende der Winterreifenpflicht

Auch wenn am Samstag die gesetzliche Winterreifenpflicht endet, rechne am Wochenende zwischen dem Mariazeller Land und Kitzbühel in höheren Lagen mit Schnee. Die Schneefallgrenze kann unter 1.000 Meter sinken.

Ab Montag: Euregio-Radrennen „Tour of the Alps“

Am Ostermontag führt die erste Etappe der „Tour oft he Alps“ von Kufstein durch das Inntal auf die Hungerburg in Innsbruck. Am Dienstag fahren die Teilnehmer über den Brenner nach Osttirol. Zwischen Patsch und Schönberg führt die Route über die Europabrücke auf der Brennerautobahn (A13). Der Verkehr wird in diesem Bereich ab ca. 11:00 Uhr umgeleitet. Ziel der zweiten Etappe ist nach rund 180 km Innervillgraten.

Sperre der U-Bahn-Linie U4 in Wien

Von Freitag bis einschließlich Montag fahren auf der U4 zwischen den Stationen Schottenring und Spittelau wegen Bauarbeiten keine Züge. In diesem Bereich werden neue Weichen eingebaut. Ersatzweise fahren die Straßenbahnen der Linie D während der Sperre über den Franz-Josefs-Kai. Die als „E4“ bezeichneten Züge fahren tagsüber im Fünfminutentakt.

Ausblick: Von 29. April bis einschließlich 1. Mai wird der Abschnitt Schottenring – Spittelau erneut gesperrt.

Die Arbeiten sind Teil der noch bis 2024 dauernden U4-Generalsanierung.

Bahnsperren wegen Bauarbeiten

Wegen Bauarbeiten sind mehrere Streckenabschnitte im Bahnnetz gesperrt. Es fahren ersatzweise Busse. Erkundigen Sie sich vor der Reise über geänderte Fahrzeiten. Unterbrechungen gibt es unter anderem:

● auf der Außerfernbahn zwischen Reutte in Tirol und Kempten

● auf der Rudolfsbahn zwischen Amstetten und Waidhofen an der Ybbs

● auf der Erlauftalbahn zwischen Pöchlarn und Scheibbs

● auf der Pinzgauer Lokalbahn zwischen Fürth-Kaprun und Mittersill

Wegen Bauarbeiten am Deutschen Eck werden einige Nachtzüge über Zell am See umgeleitet. Dadurch ergeben sich spätere Ankunftszeiten.

