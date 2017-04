Maurizio Gambarini / dpa / picturedesk.com

Das sind die beliebtesten Osterbräuche in Österreich

Ostertraditionen sind für 6 von 10 Personen, die Ostern feiern, wichtig. Das Aufstellen eines geschmückten Osterstrauchs (75%), das „Verstecken und Suchen“ von Ostereiern (66%) und das altbewährte Eierpecken (63%) ist für die Österreicher besonders von Bedeutung.

Der religiöse Hintergrund von Ostern wird allerdings immer unwichtiger. Eine Umfrage von meinungsraum.at mit 500 Österreichern und Österreicherinnen zwischen 14 bis 65 Jahren zeigt, dass nur 37 Prozent der Befragten an kirchlichen Feierlichkeiten zu Ostern teilnehmen werden. Studienleiterin Kaiblinger: „Familien mit Kindern besuchen eher religiöse Feiern (51%). Auch die Gemeindegröße hat großem Einfluss – besonders Bewohner aus sehr kleinen Gemeinden geben an, an Ostern in die Kirche zu gehen (44%).“

Bio-Eier am Vormarsch

Woher die Eier für die Ostereisuche kommen, ist für viele Österreicherinnen und Österreicher entscheidend – 35% geben an, dass ihnen wichtig ist, Eier aus biologischer Haltung zu kaufen. Kaiblinger: „Insbesondere die Hofer-Marke Zurück zum Ursprung wird beim Kauf von Bio-Eiern favorisiert (30%), gefolgt vom direkten Bezug über den Bauern (21%) und der Marke ja! Natürlich (18%). Der Nachhaltigkeits-Gedanke scheint bei in Österreich langsam anzukommen.“

Freizeitaktivitäten an Ostern

Ostermärkte sind sehr beliebt – 38% der Befragten wollen einen Ostermarkt besuchen oder haben das bereits getan – als Grund wird die gemeinsame Zeit mit der Familie (67%) und die Einstimmung auf Ostern (51%) genannt. Ein Viertel hat außerdem eine Reise oder einen Ausflug während der Osterzeit geplant. Eltern fahren über die Osterfeiertage deutlich häufiger weg als Personen ohne Kinder im Haushalt. Und was stört an Ostern? Kaiblinger: „Der Großteil würde alles so belassen, wie es ist (86%). Als negativ wurde allerdings die Tatsache, dass Osterprodukte bereits an Weihnachten in den Supermarktregalen stehen, benannt. Auch die überteuerten Reisepreise zu Ostern ärgern eine große Anzahl von Österreichern (45%).“ Doch: Nur drei Prozent der Umfrageteilnehmer stört der Konsumgedanke hinter den Osterfeierlichkeiten.