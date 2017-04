Maria Antipina / Tass / picturedesk.com

ESC wird nicht im russischen Staatsfernsehen gezeigt

Nach dem Einreiseverbot für die russische Sängerin Julia Samoilowa in die Ukraine zieht der Sender Perwij Kanal jetzt Konsequenzen.

Der Sender halte eine Übertragung in der jetzigen Situation nicht für möglich, sagte eine Moderatorin am Donnerstag während der Nachrichtensendung. Die Vorwürfe der ukrainischen Behörden seien haltlos, das Land versuche den Wettbewerb zu politisieren.

Der ukrainische Geheimdienst SBU hatte ein dreijähriges Einreiseverbot gegen die Sängerin Julia Samoilowa verhängt, weil sie im Jahr 2015 ein Konzert auf der damals bereits von Russland annektierten Krim-Halbinsel gegeben hatte. Reisen auf die Halbinsel über Russland sind von ukrainischer Seite verboten und werden mit einer mehrjährigen Einreisesperre geahndet. Kiew will dabei auch für Samoilowa keine Ausnahme machen.

EBU

Die Generaldirektorin der Europäischen Rundfunkunion (EBU), Ingrid Deltenre, hatte gedroht, die Ukraine künftig vom ESC auszuschließen, sollte der Einreisebann gegen die ESC-Kandidatin nicht aufgehoben werden. Die Regierung in Kiew verwahrte sich gegen die Drohung. Die EBU hatte dem Sender Perwij angeboten, Samoilowa per Satellitenübertragung am ESC teilnehmen zu lassen. Dies lehnte der TV-Kanal jedoch ab. (APA)

„Ö3-Nachrichten“ mit Nina Wally, 14. April 2017