Per Livestream sehen Tausende weltweit Giraffe bei Geburt zu

Hunderttausende Menschen haben im Internet die Geburt eines Giraffenbabys live mitverfolgt. „Schaut ihr alle zu? Es geht los“, kündigte der Inhaber des Animal Adventure Parks im US-Bundesstaat New York, Jordan Patch, auf Facebook das freudige Ereignis an.

Zahlreiche Fans der Giraffenmutter April hatten bereits in den vergangenen Monaten die Schwangerschaft per Webcam verfolgt und der Geburt entgegengefiebert. Dass es ein Osterkind werden würde, war im Vorhinein spekuliert worden.

How can you not love this face? #AprilTheGiraffe pic.twitter.com/OKhTAOBOHQ