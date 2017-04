Streicher landen Facebook-Hit mit Wien-Video

Eine Million Klicks auf Facebook hat das Rock-Streicher-Duo BartolomeyBittmann mit seinem Video „Les Pauli“ erzielt. Darin packen sie an zahlreichen Schauplätzen in Wien ihre Instrumente aus: eine Liebeserklärung an die Stadt.

15 Monate lang dauerten die Aufnahmen, eine Reise durch Wien im Sekundentakt, an bekannte und weniger prominente Orte. Zu sehen sind etwa das Schloß Schönbrunn, die Hofburg, das Volkstheater, aber auch diverse Kaffeehäuser, die Strudlhofstiege und die Katakomben von St. Stephan.