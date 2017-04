Nathan Denette / AP / picturedesk.com

M. Grabner & J. Pöltl rocken US-Sportwelt

In den USA haben zu Ostern die Play-Offs der großen Sportligen NBA und NHL begonnen. Zwei Österreicher sind im Kampf um die legendären Meisterpokale mit dabei.

Der Villacher Eishockeyspieler Michael Grabner kämpft mit den New York Rangers um den Stanley-Cup in der NHL und der Wiener Jakob Pöltl nimmt mit den Toronto Raptors Kurs in Richtung Larry O’Brien NBA Championship Trophy.

Jakob Pöltl begeistert in seinem ersten NBA-Jahr

Im Juli 2016 wurde Jakob Pöltl als erster Österreicher in die NBA gedraftet. In seiner ersten Regular Season hat der 21-Jährige gleich richtig aufgezeigt.

🐢💪🏼 Ein Beitrag geteilt von Jakob Poeltl (@jakob) am 12. Feb 2016 um 19:20 Uhr

In 82 Saisonspielen kommt Pöltl auf 54 Einsätze, insgesamt steht er 626 Minuten auf dem NBA-Parkett, fünf Mal schafft er es in die Starting Five. Dem Wiener gelingen in seiner ersten Saison starke 165 Punkte und 165 Rebounds.

Michael Grabner in New York zurück in der Erfolgsspur

Seit 8 Jahren skatet der Kärntner nun schon in der besten Eishockeyliga der Welt. Über die Stationen Vancouver, New York Islanders und Toronto ist Michael Grabner nun bei den New York Rangers gelandet.

Happy thanksgiving to everyone..hope you guys have a good day with family and friends #turkeyday #bonappetit Ein Beitrag geteilt von Michael Grabner (@grabner40) am 24. Nov 2016 um 7:12 Uhr

Nach zwei eher durchschnittlichen Saisonen startet der 29-Jährige heuer wieder voll durch. Mit 29 Toren ist er derzeit Top-Torschütze beim New Yorker Traditionsteam. In bisher 493 NHL-Spielen hat Grabner 135 Tore geschossen und 221 Scorerpunkte gesammelt, er ist einer der schnellsten Spieler in der NHL.

US-Sport-Begriffe leicht erklärt

PlayOff:

Entscheidende Saison-Phase! Die besten 16 Teams der Saison qualifizieren sich für die Play-Offs (auch Post-Season genannt). Acht Teams ermitteln im KO-System die beste Mannschaft des US-Westens, acht Teams spielen ebenfalls im KO-System das beste Team im Osten der USA aus. Zum Schluss spielt dann das beste Team des Westens gegen die beste Mannschaft des Ostens in der Finalserie um den Meistertitel.

Best of 7-Serie:

Jede Play-Off-Serie und die FINALS werden im Best of Seven-Modus gespielt. Das Team, das zuerst vier Siege feiert, steigt in die nächste Runde auf bzw. gewinnt in der Finalserie den Meistertitel. Gespielt wird mit wechselndem Heimrecht, sodass faire Bedingungen herrschen. Maximal kann es in einer Serie zu sieben Spielen kommen. In einem Game 7 hat die in der Regular Season besser platzierte Mannschaft das Heimrecht.

Sweep:

Gelingt es einem Team eine Best of 7-Serie mit vier Siegen und ohne eine Niederlage zu beenden, so endet die Serie 4:0 und man spricht von einem „Sweep“.

MVP:

Die Abkürzung für den Most Valuable Player. In der Finalserie wird der beste Spieler aller Begegnungen als wertvollster Spieler ausgezeichnet.

(Daniel Teissl)