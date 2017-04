Walter Dunger/Hitradio Ö3

Marcel Hirscher moderiert eine Stunde auf Ö3

Schön langsam kann man es eine Tradition nennen: Marcel Hirscher wird auch in diesem Jahr wieder eine Stunde lang den Ö3-Wecker moderieren.

Am 20. April wird Gesamtweltcup-Sieger Marcel Hirscher seine Skier gegen das Ö3-Mikrofon eintauschen. Das hat er bereits in den Vorjahren getan. Und zwar so gut, dass wir ihn gar nicht anders konnten, als ihn wieder darum zu bitten, unser Gast zu sein. Marcel Hirscher hat gerne zugesagt und wird von 7 bis 8 Uhr wieder eine Stunde lang das Ö3-Wecker-Studio zu seinem Arbeitsplatz machen, um seine Lieblingssongs zu spielen.

Walter Dunger/Hitradio Ö3

Im Vorjahr haben Marcel Hirscher und Sandra König Robert Kratky sogar den Mund zugeklebt. Wirklich notwendig war das natürlich nicht, denn niemandem würde Robert Kratky sein Mikrofon lieber überlassen als Marcel Hirscher. Das Ski-Ass muss sich also nur noch eine Playlist überlegen - und nicht, wie das Ö3-Mikrofon geentert werden kann.

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 18. April 2017 (WJLED)