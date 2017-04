Da hat man die einzigartige Chance, ein Autogramm von US-Präsident Trump zu bekommen, gibt ihm seine Kappe zum Signieren - und sieht sie nie wieder.

Beim traditionellen Easter Egg Roll vor dem weißen Haus hat ein Bub den US-Präsidenten gebeten, seine Kappe zu signieren. Eine Bitte, der Donald Trump gerne nachgekommen ist. Signiert hat er die Kappe zwar, zurückgegeben allerdings nicht: Nach dem Autogramm wirft der US-Präsident die Kappe in die Menschenmenge. Den jungen Besitzer der Kappe hört man zusammen mit anderen Gästen noch laut „No“ rufen. Geholfen hat das allerdings nichts...

A kid asks Trump to sign his hat at the White House Easter Egg Roll. The president signs ... and then tosses the hat into the crowd. pic.twitter.com/7ExdhpO97H