„Guardians of the Galaxy“ wird zur Trilogie ausgebaut

Am Sonntag war “Guardians of the Galaxy” erstmals im Fernsehen zu sehen. Teil 2 kommt Ende April in die Kinos. Und Fans dürfen sich freuen: James Gunn – Autor und Regisseur der Science-Fiction-Action – hat schon jetzt via Facebook angekündigt, dass es einen dritte Teil geben wird und dass er auch für diesen kreativ verantwortlich sein wird.

Diese Woche starten die Stars von „Guardians of the Galaxy Vol. 2“ ihre Pressetour. James Gunn, der „Vater“ der Filmreihe, hat schon vorab einige der Fragen beantwortet, die er wohl auf jeden Fall gestellt bekommen wird. „War der Druck vor den Arbeiten am Sequel groß?“ „Wie war es mit Kurt Russell und Sylvester Stallone zu arbeiten?“ Und: „Was ist mit ‚Guardians of the Galaxy Vol. 3‘, und werden Sie Regie führen?“ Der Beantwortung dieser Frage hat Gunn den Großteil seines Postings gewidmet. Die Zusammenfassung lautet: Es wird einen dritten Teil geben. James Gunn wird auch für diesen kreativ verantwortlich zeichnen.

„Guardians of the Galaxy Vol. 2“ startet am 27. April in den österreichischen Kinos.

