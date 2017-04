Ö3-Hörer Markus

Der Winter kehrt für einige Tage zurück

Ein Tief über Mittel- und Osteuropa führt in den nächsten Tagen zu einer ungewöhnlich späten Winterrückkehr.

Von Norden her kommt sehr feuchte und ausgesprochen kühle Luft nach Österreich. Vor allem von Vorarlberg über Salzburg bis zum Wienerwald schneit es von Dienstag bis Donnerstag Mittag häufig und zeitweise intensiv bei einer Schneefallgrenze zwischen tiefen Lagen und 1000m Höhe. In vielen Alpentälern kann sich noch einmal eine Schneedecke bilden, in den Nordalpen sind Neuschneemengen bis zu einem Meter möglich und selbst im Flachland kann es vor allem am Mittwoch vorübergehend weiß werden.

Zusätzlich zum Schneefall drohen gefährliche Spätfröste. In den Alpen muss man in den Nächten durchwegs mit frostigen Temperaturen rechnen und auch im Flachland sowie im Süden kann es spätestens ab Mittwoch und bis Freitag zumindest leichten Frost geben.

Es sind massive Behinderungen im Straßenverkehr durch Schneefahrbahnen und glatte Straßen möglich, selbst auf Autobahnen wie der Westautobahn oder der Wiener Außenringautobahn. Der teils extrem schwere Nassschnee kann vor allem bei bereits belaubten Bäumen zu Schneebruch und damit in weiterer Folge auch zu Stromausfällen führen.

Ö3-Hörerin Dominika

Der ungewöhnlich späte Frost kann in Obst- und Weinkulturen zu massiven Blütenschäden, etwa bei Kirsche, Apfel oder Birne sowie bei den Trieben von Weinreben führen und massive Ernteausfälle verursachen.

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 18. April 2017