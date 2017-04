MEV / allOver / picturedesk.com

3 Sätze, die jede Beziehung killen

Nicht schon wieder - Es gibt diesen einen Satz, mit dem dich dein Schatz sprichwörtlich auf die Palme bringt? Damit bist du aber nicht alleine, denn es ist wissenschaftlich erwiesen, dass gewisse Sätze für eine Beziehung tödlich sind.

Die amerikanische Paar-Therapeutin Alexandra Solomon hat drei Sätze identifiziert, die man besser aus dem Sprachgebrauch streichen sollte, wenn die Beziehung noch länger halten soll.

1. Du bist wie deine Mutter / wie dein Vater!

Parship-Psychologin Caroline Erb erklärt, dass dieser Satz einer Kampfansage gleiche: „Mit dieser Aussage beleidigt man micht nur das jeweilige Elternteil, sondern auch die Herkunft.“

2. Wenn du mich wirklich lieben würdest, dann...

Laut Caroline Erb sind solche Sätze emotionale Erpressungsversuche, die man in ei8ner Beziehung tunlichst vermeiden sollte. Denn Dinge sollten aus freiem Willen getan werden und nicht weil einem keine andere Wahl gelassen wird.

3. Warum ist es zwischen uns nicht mehr so wie früher?

Hier sollte man sich eher die Frage stellen, was man konkret in der Beziehung vermisst, was sich verändert hat und welche Wünsche und Bedürfnisse auf der Strecke geblieben sind, so Erb.

Der amerikanische Psychologe John Gottman sagt, dass wir 5 Mal mehr positive als negative Momente brauchen, um eine stabile Beziehung zu führen.

Wenn dir also doch mal einer der oben genannten Sätze rausrutscht, musst du ihn durch fünf sehr liebevolle Sätze oder Taten wiedergutmachen.

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Olivia Peter, 18. April 2017

(Lilian Amina Derndler)