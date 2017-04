Caro / Caro / picturedesk.com

Tipps um deine Pflanzen gegen Frost zu schützen

Momentan sind die frühlingshaften warmen Temperaturen wieder den winterlichen Graden gewichen. Viele bangen daher um ihre Pflanzen im Garten und auf dem Balkon.

1. Plastik-Vlies:

Pack deine wertvollen Schätze am besten mit Vlies ein, auch Obstbäume können so gegen den fiesen Frost geschützt werden.

2. Baldrianextrakt:

Baldrian beruhigt nicht nur die Nerven, sondern schützt - in der Früh und am Abend auf die Blüten gespritzt - bis zu minus 2 Grad gegen den Frost. Baldrianextrakt ist in der Apotheke erhältlich.

3. Kübelpflanzen dick einpacken:

Besonders wichtig ist bei Kübelpflanzen, dass die Wurzeln vor der Kälte geschützt werden. Umwickle den Topf mit Schaumgummi bzw. Luftpolsterfolie oder mit einem alten Leintuch, das Ganze dann mit einer Schnur fest zusammenzurren. Über den oberen Teil der Pflanze einen Polsterbezug stülpen.

4. Plastikflasche als Gewächshaus:

Eignet sich besonders für kleine Pflanzen und Setzlinge: Den Boden von einer Plastikflasche abschneiden, dann die Flasche über die Pflanze geben und die Ränder etwa 5 Zentimeter tief in die Erde graben. Tagsüber einfach den Deckel der Flasche abnehmen, um für ein bisschen frischen Wind zu sorgen.

5. Beete mit Reisig abdecken:

Größere Beete können mit Reisig abgedeckt werden, um sie so gegen den Frost zu schützen.

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 19. April 2017 (Lilian Amina Derndler)