Ö3 - Hörerin Monika

Schnee verursacht massive Verkehrsbehinderungen in NÖ

Der plötzliche Wintereinbruch in dieser Woche bringt Chaos auf unsere Straßen. Niederösterreich ist besonders betroffen, zwei wichtige Autobahnen sind komplett gesperrt worden.

Sehr starke Schneefälle und viele Autofahrer, die bereits mit Sommerreifen unterwegs sind, sind der gefährliche Mix, der den Verkehr in Teilen von Niederösterreich zum Erliegen gebracht hat.

Aktuell ist die A21, die Wiener Außenringautobahn, sowohl am Knoten Vösendorf als auch am Knoten Steinhäusl in beiden Richtungen gesperrt worden. Ebenso gesperrt ist die Westautobahn Richtung Wien ab St. Pölten: Es wird über die S33, Krems, die S5, Stockerau, die A22 und in weiterer Folge Wien und die Süd-Ost-Tangente umgeleitet.

Ö3 - Hörerin Lisa

Um einem Chaos mit hängengebliebenen Fahrzeugen und LKW vorzubeugen, das dann eine Schneeräumung unmöglich macht (was in der Vergangenheit bereits passiert ist) haben sich Polizei und Asfinag dazu entschieden die A1 und A21 vorsorglich zu sperren, bis die Schneelage unter Kontrolle ist bzw. die Schneefälle nachlassen.

Es liegt eine aktuelle Schnee- und Frostwarnung für ganz Österreich vor, also sei bitte heute besonders vorsichtig auf den Straßen.

Ö3 - Hörerin Christiane schickt uns ein Video von der Westautobahn, Richtung Salzburg, zwischen Pressbaum und Steinhäusl

Alle aktuellen Entwicklungen hörst du laufend im Ö3-Verkehrsservice sowie in den Ö3-Nachrichten und findest du außerdem auf unserer interaktiven Verkehrskarte.