Schweinische Motorpolizisten in „Chips“

Action und derbe Pointen: Nach „Starsky & Hutch“, „Das A-Team“ oder „21 Jump Street“ erwartet uns jetzt die nächste Kinoversion einer TV-Agentenserie aus den 80ern - „Chips“ mit einem sexsüchtigen FBI-Agenten und einem tollpatschigen Ex-Motorreadchampion als Polizeiduo bei der California Highway Patrol.

Inhalt

Jon Baker (Shepard) und Frank „Ponch“ Poncherello (Peña) haben sich erfolgreich bei der California Highway Patrol (CHP) in Los Angeles beworben – aber aus ganz unterschiedlichen Gründen. Baker hat seine beste Zeit als Motorrad-Profi hinter sich und braucht einen frischen Start, um seine Ehe zu retten. Poncherello ist ein arroganter Undercover-Agent des FBI – er untersucht einen Millionenraub, der möglicherweise von CHP-Beamten ausgeführt wurde.

Der unerfahrene Neuling und der abgebrühte Profi sollen ein Team bilden, doch weil sie ständig aneinander geraten, ist es mit ihrer Partnerschaft nicht weit her. Allerdings könnten Bakers Erfahrungen im Motorradsattel und Ponchs Herkunft aus den Problemvierteln eine unschlagbare Kombination ergeben – falls sich die beiden nicht vorher gegenseitig in den Wahnsinn treiben.

„Chips“ funktioniert als klassisches Buddy-Action Movie. Die Pointen zielen, wie etwa auch in „21 Jump Street“, generell unter die Gürtellinie, zünden aber viel, viel seltener – dafür ist die Motorradaction OK. Unterm Strich: Mäßig unterhaltsame Genrekost.

Bringt 5 von 10 halblustig-derbe Movie-Minute-Empfehlungspunkte.

Filminfo

Action. USA 2017. 101 Minuten.

Regie: Dax Shepard

Mit: Michael Peña, Dax Shepard, Kristen Bell

