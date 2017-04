Gewohnheiten der ÖsterreicherInnen im Büro

Der Durchschnittsösterreicher kommt an einem normalen Arbeitsalltag um 7.40 Uhr ins Büro und verlässt es um 16.20 Uhr wieder, das belegt eine Studie des WIFI Österreich. Dch was machen wir in dieser Zeit?

1. Arbeitsweg:

Immerhin 60 Prozent der Befragten legen den mit dem Auto zurück, jeder Dritte nutzt die öffentlichen Verkehrsmittel um in die Arbeit zu kommen. Der Weg in die Arbeit dauert für die Durchschnittsösterreicherin / den Durchschnittsösterreich knapp 25 Minuten.

2. Mails:

Jeder von uns bearbeitet an einem Tag rund 40 berufliche Emails. 13 werden verschickt und 18 berufliche Mails erhalten wir an einem Tag. Nicht eingerechnet sind da die privaten Emails.

3. Telefonate:

Normalerweise führen wir an einem Tag 8 berufliche Telefonate, immerhin noch 13 Prozent der Befragten greifen aber deutlich öfter als 20 Mal zu Telefon.

4. Kaffee:

2 Tassen Kaffee sind der Schnitt in Österreich, davon wird eine Tasse in der Mittagspause getrunken, die wiederum von jedem dritten alleine verbracht wird.

5. Arbeitssinn:

Mehr als 80% der Befragten geben an, am Ende des Arbeitstages das Gefühl zu haben etwas sinnvolles getan oder erreicht zu haben.

Ohne Musik geht natürlich gar nichts:

Jeder Zweite hört während der Arbeit Radio.

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Olivia Peter, 19. April 2017

(Bernie Weihsinger)