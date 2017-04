Nach Teichunfall Bub zurück im Leben & neues Familienglück

Vor fast genau 9 Jahren stürzt der damals 3 jährige Gabriel in Kärnten in einen Teich, er kann gerettet werden und ist wieder am Weg zurück ins Leben. Nebenbei hat er noch seinen Papa mit seiner Therapeutin verkuppelt.

Es ist fast auf den Tag genau neun Jahre her – dass der damals drei jährige Gabriel in Kärnten in einen Teich stürzt – und zwölf Minuten unter Wasser ist. Der Bub kann gerettet werden, verbringt lange auf der Intensivstation – ist aber jetzt durch die unglaubliche Zuneigung und Unterstützung seines Vaters Paul aus Seeboden – wieder auf dem Weg zurück ins Leben. Gabriel musste alles neu lernen, zahlreiche Therapien machen und besucht aber mittlerweile die NMS Spittal an der Drau. Der Weg zurück war schwierig und steinig – aber der Unfall hat Gabriel und seinen Papa nicht nur geprägt – sondern auch ein neues Glück beschert. Mittlerweile ist die Therapeutin seines Sohnes seine Ehefrau.

Gabriels Papa Paul erzählt: „Der Gabriel entwickelt sich gut und wir sind immer noch auf dem Weg zurück. Ich glaube da gibt es einfach andere Maßstäbe. Gabriel musste ja alles neu erlernen, wir können von ihm unglaublich viel lernen.“

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Olivia Peter, 19. April 2017