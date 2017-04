Elise Amendola / AP / picturedesk.com

Erste Marathon - Läuferin geht mit 70 erneut an den Start

Kathrine Switzer war die erste Frau, die einen Marathon lief, oder sagen wir besser, sich eine Verfolgungsjagd mit dem Veranstalter lieferte. Nun lief sie 50 Jahre später mit stolzen 70 Jahren nochmal beim Boston Marathon mit.

Unter den Initialien K.V. Switzer meldete sich die, damals 20- jährige, Kathrine Schweizer beim Boston Marathon 1967 an. Ansich nichts Ungewöhnliches, doch damals war es nicht üblich, dass Frauen an einem Marathon mitliefen. Kathrine ging trotzdem gemeinsam mit ihrem Freund Tom Miller an den Start.

Als der Rennleiter Jock Semple bemerkte, dass sich eine junge Frau unter den Läufern befand, machte er sich höchstpersönlich zur Verfolgungsjagd auf, um dies zu verhindern. Doch da hatte er nicht mit Tom Miller, Ex-Footballspiler und Hammerwerfer gerechnet. Denn als der Rennleiter Switzer festhalten und so am weiter Laufen hindern wollte, schob ihn Miller einfach zur Seite.

Switzer nahm die Beine in die Hand und rannte dem Rennleiter davon und damit direkt ins Ziel. Erst 5 Jahre später, 1972, wurden Frauenh offiziel für Marathon - Läufe zugelassen.

Am 19. April 2017 ging die mutige Dame wieder an den Start, natürlich wieder mit der Startnummer 261, und sie war mit 70 Jahren nur 16 Minuten langsamer als vor 20 Jahren.

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Olivia Peter, 20. April 2017

(Lilian Amina Derndler)