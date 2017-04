APA/GEORG HOCHMUTH

Das musst du übers Laufen wissen

Jeder dritte Österreicher läuft gerne in seiner Freizeit. Läufer werden geht schnell, aber nur die Wenigsten machen’s auch richtig. Laufcoach Robert Fritz erklärt dir in 5 Steps, worauf es wirklich ankommt.

60 Sekunden - mehr Zeit braucht es nicht, um den inneren Schweinehund an die Leine zu legen. Vom 17. bis 28. April gibt „Der Ö3 60-Sekunden-Coach“, montags bis freitags, im Ö3-Wecker einen Lifehack!

Du denkst vielleicht, korrekte Atmung nach dem Lehrbuch ist das Um und Auf beim Laufen, ist es aber nicht. Das sei überhaupt eine der größten Mythen, sagt Lauftrainer Robert Fritz im Ö3-Interview.

Außerdem haben viele von uns in der Schule gelernt, beim Laufen mit dem Vorfuß aufzutreten. Auch das ist ein Irrtum. Er erklärt dir in 60 Sekunden, was du übers Laufen vielleicht noch nicht gewusst hast und wie du’s wirklich richtig machst:









Hier nochmal alle Tipps zusammengefasst:

1. Tempo

Das größte Fehler bei Laufanfängern ist ein zu hohes Tempo! Fang echt langsam an, lass dir und deinem Körper Zeit! Steigere dich sukzessive. Starte mit Intervalltraining erst, wenn du fortgeschritten bist!





2. Atmung

Je weniger du dich einmischst, desto besser!

Das Wichtigste ist nämlich, deinen Körper atmen zu lassen. Er nimmt sich die richtige Menge an Luft, in der richtigen Frequenz, ganz automatisch.

Wenn du versuchst in dieses System einzugreifen, verkrampfst du nur und bekommst so Seitenstechen!





3. Schrittfrequenz

Die Schrittfrequenz, also die Häufigkeit, mit der du auftrittst, sollte möglichst hoch sein.

Idealerweise schaffst du eine Frequenz von circa 180 pro Minute.

4. Fußaufsatz

Viele von uns haben in der Schule im Turnunterricht gelernt: Entweder mit dem Vor- oder Hinterfuß beim Laufen auftreten.

Stimmt nicht, sagt der Experte. Trete am Mittelfuß auf! Dort hast du auch die beste Kraftübertragung!





5. Haltung

Die Sitzhaltung beim Laufen - einer der größten Lauffehler laut Robert Fritz.

Viele von uns sind nämlich das lange Sitzen von ihrer Arbeit gewöhnt und übertragen diese Haltung dann unwillkürlich auf die Laufhaltung.

Also: Hüfte ordentlich durchstrecken!

Dein Schritt wird so automatisch länger und du läufst schneller!





