Philipp Hansa im Schlaflabor

Philipp Hansa hat die ganze Woche seine Schlafgewohnheiten getestet und die wichtigsten Erkenntnisse gemeinsam mit dem Neurologen und Schlafmediziner Dr. Stefan Seidel zusammengefasst.

Etwas, das mich von Geburt an intensiv beschäftigt ist Schlafen - dementsprechend würde ich mich als Fachmann bezeichnen. Allerdings nur in der Praxis. Was ist aber mit der Theorie dahinter? Und was machen wir alles falsch? (Antwort: Wir machen ordentlich was falsch!!)

Hier die drei größten Fehler und die dazugehörigen Tipps, für ein sicheres, gutes & entspanntes Einschlafen:

1. Die Gedankenfalle

Das kennen wir alle: wenn man zu viel und zu lange über den vergangenen und den kommenden Tag nachdenkt. Ob ein gutes oder weniger gutes Gespräch mit dem Chef - am Abend haben wir in Ruhe Zeit, über alles nachzudenken. Genau das sollten wir aber nicht tun.

Die Lösung:

Ein Notizbuch besorgen und kurz vor dem Schlafengehen alles aufschreiben, was einen beschäftigt. Dann die Gedanken in den luftleeren Raum entlassen (das ist hoffentlich nicht das eigene Gehirn ;))

2. Der Second Screen

Achtung. Jetzt kommt’s. Dieser Fehler tut richtig weh. Zu lange und zu spät noch in Fernseher/Smartphone/Tablet/Laptop oder alles gleichzeitig starren, ist schlecht. Das sogenannte „Blaulicht“ von all diesen Geräten ist nicht gerade förderlich für unseren Biorhythmus und hindert uns am Einschlafen, indem es dem Körper vorgaukelt, es wäre noch Tag.

Die Lösung:

Eineinhalb Stunden vor dem Schlafengehen sollten Tablet und Smartphone Pause machen. Ich weiß, klingt unmöglich, allerdings hab ich das ausprobiert (zwei Tage durchgehalten #stolz) und es funktioniert tatsächlich. Ich bin gleich viel besser eingeschlafen. Wem dieses Hardcore-Programm allerdings zu viel ist... Punkt drei schafft man:

3. Die Angst Angst sein lassen

Keine Angst vor dem Nicht-Einschlafen, sagt mir Schlafmediziner Dr. Stefan Seidel. Wie bitte? Ich hasse es, nicht einschlafen zu können! Dennoch gilt: Keine Angst vor dem Nicht-Einschlafen ist der beste Schutz gegen das Problem. Wenn man nämlich liegen bleibt, obwohl man nicht einschlafen kann, kommen die Gedanken immer wieder und man bekommt Angst, wann immer man ins Bett geht.

Die Lösung:

Auch wenn’s komisch klingt (wobei, so komisch klingt das auch wieder nicht): aufstehen, herumgehen und Fenster aufmachen. Also akzeptieren, dass man nicht einschlafen kann und dann wird man wieder schlafen können. Schön.





Und hier kommt noch ein Insidertipp:

So finden wir unsere perfekte Schlafdauer!

Ja, ganz genau. Die perfekte Schlafdauer. Wie lange sollte/müsste/dürfte ich eigentlich im besten aller Fälle schlafen? Das variiert von Mensch zu Mensch.

Deswegen folgendes: Im Urlaub am ersten und zweiten Tag ganz normal schlafen gehen und mit dem Wecker aufstehen. Dann der dritte Tag: Handy weglegen, nicht zu spät Abendessen (ca. 19 Uhr) und spätestens um 22 Uhr schlafen gehen. Die Zeit, die man schläft bis man ohne Wecker aufwacht, ist die persönliche Schlafdauer.

Das war’s von meiner Seite. Ich hau mich auf’s Ohr! Gute Nacht!





