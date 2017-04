Eva Gruendemann / Westend61 / picturedesk.com

Das ist das Geheimnis von Müslis

Vitamine, Mineralstoffe, Eiweiß, Kohlenhydrate, Ballaststoffe - Müslis liefern dir alles, was du für deinen Power-Start in den Tag brauchst. Wenn es das richtige Müsli ist. Ernährungsexperte Axel Dinse erklärt dir, worauf es ankommt.

60 Sekunden - mehr Zeit braucht es nicht, um den inneren Schweinehund an die Leine zu legen. Vom 17. bis 28. April gibt „Der Ö3 60-Sekunden-Coach“, montags bis freitags, im Ö3-Wecker einen Lifehack!

„Es kommt ganz darauf an, wie viele Nährstoffe im Müsli stecken“, sagt der Wiener Ernährungsexperte Axel Dinse. Nur wer sein Müsli auch selbst macht, weiß, was drinnen steckt. Müslis aus dem Supermarkt enthalten nämlich oft viel versteckten Zucker, Kalorien und eben nur wenig von den für dich eigentlich so wertvollen Nährstoffen.

Deshalb hat der Experte für dich dieses ultimative Super-Frühstücks-Müsli zusammengestellt. Damit hast du Power für den ganzen Vormittag! Und so wird’s gemacht:





Das Rezept

Hier klicken zum Downloaden:





Müsli hält leistungsbereit

Unterschiedlichste wissenschaftliche Erkenntnisse haben gezeigt: Das (richtige) Müsli ist ein wahres Powerfood. Vor allem für Sportler und alle, die unter starken körperlichen Belastungen stehen.

Die Kombination aus Getreideflocken, Milch, Obst, Nüssen und Superfood ist nämlich ideal, um unseren Körper gut mit wichtigen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen zu versorgen.

Außerdem hilft ein Müsli - zum Beispiel nach dem Laufen - deinen Glykogenspeicher wieder aufzufüllen.

Lust auf mehr?!

Alle Folgen unserer Reihe „Der Ö3 60-Sekunden-Coach“ findest du hier zum Nachlesen!

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 28.04.2017

(MK)