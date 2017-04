Wie oft ist Österreich auf den Füßen?

Durchschnittlich gehen die Österreicher und Österreicherinnen 265 Kilometer zu Fuß pro Jahr. Überdurchschnittlich viel marschieren die Tiroler und die Wienerinnen.

Im Bundesländer-Vergleich rangiert Tirol an der Spitze, dort werden durchschnittlich 335 Kilometer pro Jahr marschiert. Das zeigt eine Erhebung des Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Nicht miteinberechnet sind übrigens Wanderungen und Spaziergänge, es geht tatsächlich nur um Fußwege in die Arbeit, in die Schule oder zum Einkaufen. Ein Grund für die Geh-Freudigkeit der TirolerInnen dürfte laut VCÖ die im Gegensatz zu anderen Bundesländern geringe Zersiedelung in Tirol sein. Auch eine gute Nahversorgung sorgt dafür, dass mehr Menschen zu Fuß gehen.

Bundesländer-Ranking:

Tirol: 335 Kilometer

Wien: 315 km

Vorarlberg: 295 km

Salzburg: 275 km

Steiermark: 270 km

Oberösterreich: 245 km

Niederösterreich: 230 km

Kärnten: 200 km

Burgenland: 190 km

Hinter Tirol liegt Wien. Generell gibt es beim Zu-Fuß-Gehen eine relativ große Stadt-Land-Kluft. In den größeren Städten Österreichs werden pro Jahr um rund 80 Kilometer mehr marschiert als in kleineren Gemeinden. Die Gründe sind laut Christian Gratzer vom VCÖ folgende: „Negativ wirkt sich aus, wenn Supermärkte nicht im Ortszentrum errichtet werden, sondern am Ortsrand. Außerdem fehlt es durch die Zersiedelung oft zwischen Siedlungen und dem nächsten Ort an Gehwegen.“

Am wenigsten per pedes unterwegs sind die BurgenländerInnen. Das liege zum Beispiel daran, dass durch relativ viele Orte eine stark befahrene Straße führt. „Wo viele Autos unterwegs sind, ist die Bereitschaft der Bevölkerung am Straßenrand zu gehen, nicht sehr groß“, so Gratzer.

Beim Zu-Fuß-Gehen unterscheiden sich aber nicht nur Stadt und Land, sondern auch Frauen und Männern. Alle Bundesländer zusammengenommen sind Frauen um ein Drittel häufiger zu Fuß unterwegs als die männliche Bevölkerung. Gerade unter älteren Frauen haben viele nie einen Führerschein gemacht. Bei jüngeren Frauen spielt das Gesundheitsbewusstsein, das bei Frauen generell ein größeres ist, eine Rolle.

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Olivia Peter, 21. April 2017

(APA/ Studie VCÖ)