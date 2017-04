Hitradio Ö3

Nathan Trent: Abschiedsparty im Ö3-Wecker

Am 1. Mai hebt Nathan Trent, Österreichs Vertreter beim heurigen Eurovision-Song-Contest, von Wien-Schwechat aus nach Kiew ab, wo er am 11. Mai im zweiten Halbfinale mit seinem Song „Running on Air“ antreten wird. Am Mittwoch ist er im Ö3-Wecker offiziell verabschiedet worden.

Time to say Goodbye. Gestern Abend hat’s auf der Wiener Summerstage die große Abschiedsparty gegeben, heute ist Nathan Trent noch ein letztes Mal im Ö3-Wecker zu Gast, bevor es dann ab nächster Woche ernst wird. Am Montag fliegt er mit seinem Team nach Kiew, wo dann am nächsten Tag bereits die erste von mehreren Proben ansteht. Über sein Bühnenoutfit will er noch nicht so viel verraten, - wobei das bei den Männern eh nicht so spannend ist wie bei den Frauen -, dafür gibt er erste Details über seine Performance preis: „Auf der Bühne werden mich eine weibliche und drei männliche Backgroundsänger begleiten.“ Ohne allzu großen Schnickschnack, dafür aber mit einer Top-Gesangsperformance.

Nachhören: Nathan im Ö3-Wecker

Dass Nathan Trent live singen kann, hat er auch noch einmal im Ö3-Wecker eindrucksvoll demonstriert, indem er, begleitet von seinem Gitarristen Lennox, spontan einige der aktuellen Hits aus den Ö3 Austria Top 40 angestimmt hat.

Bei den Wettbüros rangiert Nathan Trent momentan nur im hinteren Drittel – Platz 31 von 42 Teilnehmern -, mit Tendenz leicht steigend. Von solchen Prognosen hält er aber nicht allzu viel: „Entscheidend wird dann der Auftritt selbst sein – da werden die Karten komplett neu gemischt.“ Er selbst glaubt jedenfalls fest daran, dass er sich für das große Finale am 13. Mai qualifizieren wird. Wir drücken ihm die Daumen!

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 26.04.2017 (Clemens Stadlbauer)