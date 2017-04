Immobilien: Das gibt’s aktuell beim Verkauf

Die Immobilien-Preise sind von 2010 bis 2017 in ganz Österreich stark gestiegen. Das hat die Plattform Immobilienscout 24 analysiert. Wohnungen sind jetzt um ein Viertel mehr wert, Häuser fast um ein Drittel mehr als noch vor sieben Jahren.

Die Bundesländer im Detail

Am stärksten war die Preissteigerung seit 2010 im Bundesland Salzburg, am schwächsten in Wien. Allerdings war das Preis-Niveau in Wien 2010 bereits das höchste in ganz Österreich.

Gewinn (€) pro m² von 2010-2017

Österreich :

Haus: 501 €

Wohnung: 676 €

Burgenland:

Haus: 317

Wohnung: 394

Kärnten

Haus: 446

Wohnung: 452

Niederösterreich

Haus: 533

Wohnung: 536

Oberösterreich

Haus: 510

Wohnung: 662

Salzburg

Haus: 635

Wohnung: 928

Steiermark

Haus: 348

Wohnung: 551

Tirol

Haus: 699

Wohnung: 682

Vorarlberg

Haus: 604

Wohnung: 590

Wien

Haus: 257

Wohnung: 437

