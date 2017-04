Regen & Schnee sind in Österreich auf Kurzbesuch

Nachdem eisige Temperaturen und Schneefall uns erst letzte Woche in ganz Österreich beehrt haben, zieht ab dem heutigen Mittwoch, 26.04., die nächste Schlechtwetterfront übers Land. Bis Samstag müssen wir mit viel Regen und sogar wieder Schnee rechnen.

Von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich schneit es zeitweise bis in die Täler. Auch in den Landeshaupstädten Bregenz, Innsbruck und Salzburg kann man teilweise ein paar Schneeflocken sehen.

Der Arlberg-Straßentunnel auf der S16 der Arlberg-Schnellstraße ist in beiden Richtungen gesperrt. Die Sperre dauert bis 2. Oktober 2017. Genauere Informationen zur Sperre findest du hier.

Wie schon im Sommer 2015 werden PKW, Motorräder, Reisebusse und LKW ohne Anhänger lokal über die Arlbergpassstraße umgeleitet. LKW mit Anhänger und Sattelschlepper müssen großräumig über Deutschland ausweichen, an den Sommerwochenenden gilt dies auch für Wohnwagengespanne und Wohnmobile.

An sich alles ein bisschen ein Umweg aber kein Problem, doch ab heute Abend, Mittwoch 26.04, bis zum Samstag, 29. 04, werden genau in dieser Region starke Schneefälle und winterliche Fahrverhältnisse auf der Passstraße erwartet. Das ändert nach Angaben der Asfinag aber nichts an der Situation im Arlbergtunnel - der Tunnel bleibt in jedem Fall gesperrt. Bei schwierigen Fahrverhältnissen wird generell empfohlen, großräumig über Deutschland auszuweichen. Also am besten die Winterreifen nochmal aus dem Winterschlaf aufwecken und montieren. Achtung auch auf der Brenner- und auf der Tauernautobahn, sowie am Fernpass. Hier kann es wieder ziemlich winterlich werden.

Für den Süden Österreichs sind die Regenfälle aber ein Segen, war es doch hier in den letzten Monaten viel zu trocken. Am meisten Regen erwartet die Ö3-Wetterredaktion in Osttirol, in Kärnten, im oberen Murtal und in der Weststeiermark mit über 50 l/m². Der Regenhotspot wird voraussichtlich Oberkärnten, wo im Gail- und Lesachtal über 150 l/m² vom Himmel fallen. Der Regen kann stellenweise für Probleme sorgen, Hangrutschungen oder Muren sind möglich. Durch die lange Trockenheit sollte der Boden aber den Regen im Süden meistens gut aufnehmen.

(Daniel Schrott, Ö3-Wetteredaktion)