So viel Kalorien verbrauchen wir im Alltag

Einfach mal eine Viertelstunde Autofahren und rank und schlank werden. Oder durch 15 Minuten Betten machen der Bikinifigur einen Schritt näher kommen. Klingt großartig – ist es aber nicht.

Während wir beim Autofahren in 15 Minuten, je nach Körpergewicht, rund 30 Kalorien verbrennen, brauchen wir beim Betten machen etwa 40. Dadurch kann aber niemand ernsthaft abnehmen. Dieser Kalorienverbrauch ist nämlich nur geringfügig höher als der normale Grundumsatz, also der Verbrauch an Kalorien, den wir in Ruhe beim Liegen auch verbrauchen würden.

Im Alltag liegen die absoluten Kalorienburner rund Treppensteigen, mit circa 140 Kalorien pro Viertelstunde, und beim Einkäufe tragen. Da verbrennt man immerhin auch noch mehr als 100 Kalorien in 15 Minuten.

Kalorienverbrauch berechnen

Die feinste und wahrscheinlich schönste Art um viele unnötige Kalorien loszuwerden ist und bleibt aber der Sex. Mit knapp 160 Kalorien pro Viertelstunde schlägt sich der Liebesakt zu Buche. Dabei geht es nicht nur um die rein körperliche Anstrengung sondern auch um den Hormonhaushalt der da ja kräftig durchgeschüttelt wird. Wie heftig der Lakentanz ausfällt, ist aber weniger entscheidend.

Im Sport sind die Topverbrenner eindeutig Schwimmen, mit knapp 700 Kalorien in 15 Minuten, und das Laufen. Vor allem beim Laufen gibt es laut Sportmediziner Dr. Robert Fritz eine recht einfache Faustformel um den Kalorienverbrauch zu berechnen. Pro Kilometer und Kilogramm Körpergewicht verbraucht man circa 1 Kilokalorie. Sprich läuft jemand mit 70 Kilogramm Körpergewicht 1 km, egal ob in drei Minuten oder zehn Minuten, verbraucht er rund 70 Kalorien.

