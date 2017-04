Ed Sheerans „Shape Of You“ auch als Coverversion ein echter Hit

Das Original ist aktuell Platz 1 der Ö3-Austria Top 40 und seit 14 Wochen in den Charts. Auf Youtube geht gerade eine Coverversion der kanandischen Indie-Rock-Band Walk off the Earth durch die Decke - aktuell fast 7 Millionen Klicks.

Die vier Musiker sitzen ganz gechillt auf einer Couch und covern den Ed Sheeran Hit, ganz ohne echte Instrumente. Mit Kaffeebechern und Akustikstäben geben sie den Beat vor und singen dazu.

Hier geht’s zum Video bei Youtube

Screenshot Youtube

Mit dem Lied Somebody That I Used to Know, einer Coverversion des belgisch-australischen Musikers Gotye, veröffentlichte die Gruppe bereits im Januar 2012 ein virales Video, das binnen drei Monaten bei YouTube rund 125 Millionen Mal aufgerufen wurde. (MH)