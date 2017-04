Hitradio Ö3

Neu in den Austrocharts: In the Morning von Onk Lou

Jahrelang war Onk Lou als Straßenmusiker quer durch Europa unterwegs. Nun zieht es ihn auf die Bühne. Mit vielen guten Songs aus seinem Debütalbum „Bogus“.

Pausenclown

Die Musikszene im niederösterreichischen Ollersdorf, nur einen Katzensprung von der Grenze zur Slowakei entfernt, ist relativ überschaubar: Da gibt es zum einen Onk Lou, und zum anderen seinen Bruder mit der Indiepop-Band Fran San Disco. Früher hat Lukas Weiser seine Mitschüler gerne mit wundervoll dämlichen Geschichten unterhalten, was ihm seinen Spitznamen eingebracht hat, den er, nachdem er sich selbst das Gitarrespielen beigebracht hat, dann auch gleich als Künstlernamen hergenommen hat. Heute erzählt er in seinen Songs Geschichten von Rebellion, Aufbruch und Veränderung.

So klingt „In the Morning“

Hier geht es zum ganzen Song auf Youtube

Screenshot Youtube

Roadtrip

Montpellier, Avignon, Valencia, Bremen und Hamburg. Das sind für einen Straßenmusikanten die besten Städte in Europa, sagt Onk Lou. „An guten Tagen können da bis zu 150 Euro in den Hut herein kommen.“ Das Musizieren auf der Straße war die beste Schule für seine Musikerkarriere, die jetzt so richtig abheben soll. Sein größtes Kapital ist dabei seine markante Stimme, die ihm schon Vergleiche mit dem Rag’n’Bone Man eingebracht haben. Was ihn freut. Und dazu ermahnt, diese einzigartige Stimme zu schonen. „Ich trinke lieber Ingwertee statt Whiskey“, lacht er, und geraucht wird erst nach dem Gig.

Alter Bart – neuer Song

Seine erste Single „In the Morning“ ist ein extrem gechillter Tune, der Lust auf den Sommer macht. Das Video dazu hat Onk Lou, der seinen markanten Vollbart schon lange vor dem aktuellen Hipster-Trend getragen hat, in Kuba gedreht. Sein Sound vereint nämlich karibische Klänge mit souligen Grooves und astreinem Rock. Ein Mix, der live auf der Bühne, aufgefettet durch seine Band The Betterlife Inc., mächtig daher dröhnt. Am 5. Mai präsentiert Onk Lou im Wiener B72 alle 16 Songs aus seinem ersten Album. In the Evening.

Steckbrief Onk Lou

