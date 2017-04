Fadeichev Sergei / Itar Tass / picturedesk.com

Premiere: „Song On Fire“ von Nickelback

Am Donnerstag um kurz nach 6 Uhr haben Nickelback auf Ö3 erstmals einen kleinen Vorgeschmack auf ihr nächstes Album gegeben. Mit „Song On Fire“ wollen sie Lust auf Album Nummer neun machen, das im Juni erscheint.

So klingt „Song On Fire“

Den ganzen Song gibt’s übrigens nochmal in der Ö3-Musikshow um kurz nach 13 Uhr.

Erst im Herbst 2016 haben Nickelback Fans beim Ö3-Konzert in Wien begeistert. Das neue Album „Feed The Machine“ wird am 16. Juni veröffentlicht.

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 27. April 2017 (MH)