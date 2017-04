Walt Disney Studios

Neu im Kino: „Guardians of the Galaxy 2“

Teil eins des Weltraumspektakels war mit einem Kassenergebnis von 800 Millionen Dollar nicht nur der Kino-Überraschungshit 2014 sondern hat auch bei P.A. Straubinger überraschend gute 8 Punkte in der Movie-Minute bekommen. Teil zwei kann zwar nicht ganz mithalten, ist aber immer noch überdurchschnittlich unterhaltsam.



Inhalt

Christ Pratt als Weltraum-Outlaw Peter Quill, der freche Waschbär Rocket, der sprechende Baum Groot und all die anderen Guardians sind in der Fortsetzung natürlich wieder mit dabei. „Guardians of the Galaxy 2“ überrascht aber auch mit einigen interessanten neuen Figuren wie Kurt Russell als Peter Quill´s verschwundener Vater Ego. Ohne zuviel von der Geschichte zu verraten Peters Vater ist kein Mensch und die Guardians müssen erneut die Galaxie retten.

Trailer ansehen

Walt Disney Studios

Hitradio Ö3

P.A. Straubingers Filmkritik

Das Rezpet ist unverändert - schräge Figuren, viel Humor, fette Effekte und ein großartiger Retrosoundtack. Noch immer eine unterhaltsame Mischung, die im Vorgänger aber frischer und kurzweiliger serviert worden ist.

Teil eins war zweifelfrei besser aber wer den Vorgänger gemocht wird sich auch in „Guardiand of the Galaxy 2“ gut unterhalten. In diesem Sinn wünsche ich viel Spaß im Kino.

Bringt 7 von 10 effektvoll-freche Movie-Minute-Empfehlungspunkte.

ORF.at

Filminfo

Action-Komödie. USA 2017.

Regie: James Gunn

Mit: Chris Pratt, Kurt Russell, Sylvester Stallone

Hitradio Ö3

Ö3-Movie-Minute als Podcast

Die Filmkritik von und mit P. A. Straubinger. Für alle, die den Ö3-Wecker am Donnerstag verpasst haben, gibt’s im Kino-Podcast Infos zum Film der Woche.

Um diesen Ö3-Podcast-Feed kostenlos zu abonnieren, kopiere einfach diesen Link in Deinen Podcatcher:

xml

@iTunes