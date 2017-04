Erster Trailer: Das Netz spottet über „Dirty Dancing“-Remake

Der US-Sender ABC hat sich an ein TV-Remake des 80er-Kultfilms „Dirty Dancing“ gewagt. Fans des Originals waren von Anfang an skeptisch. Der am Dienstag veröffentlichte erste Trailer lässt die Wogen im Netz jetzt richtig hochgehen.

In die Fußstapfen von Patrick Swayze und Jennifer Grey sind „Little Miss Sunshine“ Abigail Breslin und Broadway-Star Colt Prattes getreten – die Chemie zwischen den beiden überzeugt Fans aber überhaupt nicht.

Nach der Veröffentlichung des Trailers gab es viel Hohn und Spott, zum Teil auch richtig wütende Reaktionen in den sozialen Netzwerken: "Sie sieht aus wie 12, er wie 40. Irgendwie ist das ziemlich creepy!“, schreibt eine Userin auf Twitter. „Ich werde einfach so tun, als ob dieses Remake gar nicht existiert“, erklärt eine andere. Nachsatz in Anlehnung an ein Originalzitat: #NobodyPutsBabyInARemake.

🍉 "I carried a watermelon" 🍉 #DirtyDancing Ein Beitrag geteilt von Dirty Dancing (@dirtydancingtvevent) am 5. Apr 2017 um 17:34 Uhr

Der Film soll am 24. Mai im US-Fernsehen ausgestrahlt werden.

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 27. April 2017 (CC)