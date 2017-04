Diese „schmutzigen“ Jeans kosten 390 Euro

Wer sich nicht schmutzig machen will, aber trotzdem so aussehen möchte, kann für viel Geld eine Jeans der US-Kaufhaus- und Versandhauskette Nordstrom bestellen.

Der Händler hat eine Luxus-Jeans für 425 Dollar (390 Euro) im Sortiment. Die Hose mit dem Namen Barracuda Straight Leg Jeans mit künstlichem Schmuddeleffekt lasse seinen Träger als jemanden erscheinen, der „sich nicht scheut“, sich dreckig zu machen, preist Nordstrom sein Produkt.

I know what I'm spending my tax savings on: Heavily distressed medium-blue Barracuda Straight Leg Jeans for $425.https://t.co/EZuW7BvKH6 pic.twitter.com/jEwdqUdojH