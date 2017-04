Video-Premiere: LiZZA und das mit der „Kopfsache“

Beim ESC-Vorentscheid voriges Jahr hat die junge Kärntnerin das erste Mal auf sich aufmerksam gemacht. Jetzt startet LiZZA offiziell ihre Solo-Karriere. „Kopfsache“ ist die erste deutschsprachige Single der jungen Kärntnerin LiZZA.

Inhaltlich ist der Song ein Appell an die Positivität, an das Gefühl, alles schaffen zu können, wenn man es nur will. Du bist, was du denkst. Und wenn es gut ist, wie es ist, dann kann gar nichts schief gehen. Eine schöne Botschaft in einer Welt, in der das Gegeneinander längst das Miteinander abzulösen scheint, in der alles immer gerne negativ gesehen wird.

Neu in den Austrocharts: Kopfsache von LiZZA

(SC)