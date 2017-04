Top 5: Das waren die Klickhits im April

Thomas Filzer präsentiert in der Ö3-Drivetime-Show von Montag bis Freitag die drei meist geklickten Storys auf oe3.ORF.at. Wir haben alle Klicks zusammengezählt und hier sind sie: Die Top 5 des Monats.

Platz 5: „Shit happens“ - Gülle schwappte in Bayern in ein Carbio

Vater und Tochter sind bei herrlichen Wetter mit dem offenen Cabrio im deutschen Altomünster unterwegs. Plötzlich ergiesst sich ein Güllefass ins Innere und über die Beiden.

Platz 4: Das war die „Hirscher - Show“ - Marcel Hirscher im Ö3 - Wecker

Robert Kratky räumt für eine Stunde seinen Platz und überlässt Skistar Marcel Hirscher das Mikrofon im Ö3 - Wecker. Hirscher hat seine presönliche Playlist präsentiert und ist danach in einem Live - Video Rede und Antwort gestanden.

Walter Dunger/Hitradio Ö3

Platz 3: Stefan Kraft im Frühstück bei mir" - „Verlieren ist eine meiner Schächen“

Stefan Kraft ist Doppelweltmeister in Lahti, Weltrekordspringer in Vikersund und Skisprung - Gesamtweltcupsieger. Mit Claudia Stöckl spricht er über Selbstbewusstsein, das Verlieren und über seine Sparsamkeit trotz seines Erfolges.

Hitradio Ö3 / Claudia Stöckl

Platz 2: Was sagt deine Fingerlänge über deinen Charakter aus?

Hände sind der Spiegel der Seele! In diesem Satz steckt doch mehr Wahrheitsgehalt als gedacht, denn Forscher aus Oxford haben herausgedunfen, dass man einiges anhand der Fingerlänge über den Charakter der Person erfahren kann.

Platz 1: Schau dir an, ob deine Gemeinde wächst oder schrumpft

4 von 10 Gemeinden sind in den vergangen zehn Jahren geschrumüft. Anhand einer Karte kannst du dir ansehen, wie sich die Bevölkerungsanzahl in deiner Gemeinde in den letzten Jahren verändert hat.

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Thomas Filzer, 28. April 2017

(Lilian Amina Derndler)