Rat mal, wer zum Essen kommt: Mark Zuckerberg

In allen US-Bundesstaaten will Mark Zuckerberg in diesem Jahr Familien besuchen und mit ihnen plaudern. In Ohio hat er dieses Wochenende damit begonnen.

Für seine Gastgeber war der Besuch Zuckerbergs eine große Überraschung. Erst 20 Minuten vor seinem Eintreffen wurde ihnen verraten, wer da zum Abendessen kommen würde.

Für seinen Besuch hat Zuckerberg seine Mitarbeiter angewiesen, eine Familie auszusuchen, die 2008 noch für Obama gestimmt hatte, zuletzt aber Donald Trump unterstützt hat. Dementsprechend war Politik auch beim Abendessen eines der Hauptthemen, aber nicht ausschließlich. Zuckerberg sprach mit den Moores auch über ihre Arbeit für ein Waisenhaus. „Er kümmert sich sehr um die Familie und die Allgemeinheit“, erklärte Gastgeber Daniel Moore nach dem Besuch gegenüber Vindy.com. „Und er unternimmt einiges, um mit seinem Geld viele positive Dinge zu tun.“ (WJLED)