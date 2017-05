Am 2. Mai feiert Prinzessin Charlotte ihren zweiten Geburtstag. Der Kensington Palace hat aus diesem Anlass ein neues Foto veröffentlicht.

Das Bild wurde von Mama Kate persönlich geknipst und zeigt Charlotte zu Hause auf dem Familienanwesen Anmer Hall. Die Kleine trägt ein gelbes Jäckchen mit Schafmuster und eine blaue Spange in den kinnlangen Haaren.

The Duke and Duchess are delighted to share a new photograph of Princess Charlotte to mark her second birthday tomorrow 🎈 pic.twitter.com/0Xftc3EFPz