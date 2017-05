Hitradio Ö3/Walter Dunger

„Dangerous Affair“: Zoe auf Abwegen

Mit ihrer neuen Single „Dangerous Affair“ wagt sich Sängerin Zoe auf unbekanntes Terrain: Die 20-Jährige singt erstmals auf Englisch.

Seit ihrer Teilnahme beim Eurovision Song Contest im Vorjahr mit „Loin d’ici“ hat sich viel getan - nicht nur musikalisch: Zoe ist kein Teenager mehr, sondern eine junge Frau, die Spaß am Experimentieren hat.

Die Wienerin, die sich auch als Schauspielerin bereits einen Namen gemacht hat, befindet sich laut eigener Aussage gerade in einer Selbstfindungsphase. War ihr Debüt-Album noch gänzlich in Französisch gehalten, wird ihr zweites Album, das im Herbst 2017 erscheinen soll, Songs in verschiedenen Sprachen beinhalten. „Musik macht mir in jeder Sprache Spaß“, erklärt sie im Ö3-Interview.

Keine Gefahr für Freund Kaspar

Was den Titel der neuen Single angeht, muss sich Zoes Freund Kaspar aber keine Sorgen machen. „Ich bin sehr, sehr treu“, versichert die Sängerin. In der Liebe sollte man ihrer Meinung nach aber trotzdem etwas wagen. „Man muss alles riskieren, selbst wenn mal alles verliert - man hat es dennoch versucht.“

„Ö3-Wecker" mit Robert Kratky, 2. Mai 2017