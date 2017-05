Horror-Turbulenzen: 19 Verletzte auf Aeroflot-Flug

Diesen Flug von Moskau nach Bangkok werden die Passagiere einer russischen Aeroflot-Maschine wohl nicht so schnell vergessen: Rund eine Stunde vor der Landung ist das Flugzeug in massive Turbulenzen geraten.

Auf einer Strecke von mehreren Hundert Metern wurde die Boeing 777 auf hin- und hergerissen, zahlreiche Passagiere wurden dabei aus ihren Sitzen katapultiert.

BREAKING 19 passengers seriously injured after strong turbulence on Aeroflot #SU270 from Moscow to Bangkok https://t.co/lmIuPe7gZL pic.twitter.com/hJz96LleTZ