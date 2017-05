Grab von Filmlegende Romy Schneider bei Paris geschändet

Das Grab der Schauspielerin Romy Schneider in dem Örtchen Boissy-sans-Avoir westlich von Paris ist einem Bericht zufolge geschändet worden. Ein Unbekannter oder mehrere Unbekannte hätten auf dem Friedhof vermutlich am vergangenen Wochenende den Grabstein verrückt und damit die Gruft geöffnet.

Das Grab sei nach erstem Eindruck nicht beschädigt worden. Die in Wien geborene Schneider war nach Schicksalsschlägen am 29. Mai 1982 im Alter von nur 43 Jahren an Herzversagen gestorben. Als junge Frau war sie mit der „Sissi“-Filmtrilogie bekanntgeworden. Sie verkörperte damals die österreichische Kaiserin Elisabeth (historisch Sisi).

At home, 1974 Ein Beitrag geteilt von Romy Schneider (@schneideromy) am 1. Mai 2016 um 8:51 Uhr

In Frankreich gelang „La Schneider“ der Wandel zur gefeierten und ausgezeichneten Charakterdarstellerin. Im Juli 1981 verunglückte ihr 14-jähriger Sohn David tödlich an einem Zaun. Nur wenige Monate später starb die Schauspielerin in der Wohnung ihres Lebensgefährten Laurent Pétin.