Steckenpferd reiten als Leistungssport

Dass sich viele Teenager für Pferde interessieren, ist ja an sich nichts Neues. Doch in Finnland gehen gerade viele junge Reiter bei Reitturnieren an den Start - allerdings ohne Pferde.

Reiten ist einer von den teuersten Sportarten überhaupt, deshalb hat sich in Finnland ein neuer Trend entwickelt, bei dem junge Menschen mit Steckenpferden, teilweise selbst gebastelt, bei Turnieren an den Start gehen.

Was vielleicht anfangs etwas bizarr klingen mag, ist in Finnland eine richtig große Sache. Hier finden regelmäßig sogar Spring- und Dressurturniere statt und die Hobbyhorsing - Community erfreut sich größter Beliebtheit. Junge Reiter posten unter dem Hashtag #kepparitkunniaan zahlreiche Selfies mit ihren Pferden, denen sie Namen geben und sie füttern, pflegen und striegeln - wie man eben mit echten Pferden umgehen würde.

(Lilian Amina Derndler)