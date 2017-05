Roland Mühlanger / picturedesk.com

Gestohlen, gekürzt, umgefallen: Die größten Maibaumpannen

Er ist geschält, festlich geschmückt und ragt hoch in den Himmel: Der Maibaum ist dieser Tage wieder glanzvoller Mittelpunkt von Maifeiern im ganzen Land - zumindest im Idealfall.

Bis der Maibaum steht, ist es ein weiter Weg, auf dem auch einiges schiefgehen kann. Beim Aufstellen, aber natürlich auch beim traditionellen Maibaumstehlen.

Maibaum-Kraxler aus 15 Metern Höhe gerettet

„Person in Notlage“ lautete die Alarmierung, die der Feuerwehr am 1. Mai einen kuriosen Einsatz in Großaigen bei Mank (Bezirk Melk) bescherte: Beim Maibaum-Kraxeln war ein Mann in rund 15 Metern Höhe am Stamm buchstäblich hängengeblieben, weil sich ein Band vom Maibaumschmuck im Rad für das Sicherheitsseil verfangen hatte und es blockierte.

Nach Angaben der FF Mank musste der Kletterer rund 30 Minuten in luftiger Höhe ausharren, bis er nach seiner Rettung wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Zu der Bergungsaktion waren 60 Mitglieder der Feuerwehren Mank, Kilb, Kettenreith und Melk ausgerückt. Um 16.50 Uhr war der Einsatz nach knapp einer Stunde beendet.

Gefährliche Aktion - Maibaum gefällt

In Mariastein mussten sich in der Sonntagnacht mehrere Personen in Sicherheit bringen. Unbekannte haben den dortigen Maibaum umgeschnitten.

Maibaum in Altenburg gekürzt

Der Maibaum in Altenburg steht zwar gerade, misst heuer aber nur 12 Meter, obwohl er ursprünglich stolze 27 Meter lang war. Bereits zum dritten Mal in Folge haben Unbekannte den Baum in der Nacht vor dem Aufstellen einfach gekürzt, weil er nicht bewacht war.

Maibäume in St. Georgen umgeschnitten

In St. Georgen wurden mehrere Maibäume im Ortsteil umgesägt, teilweise auch die traditionellen Jahrgangstafeln gestohlen. Pech hatte die Freiwillige Feuerwehr Wimpassing: Bereits in der Nacht zum 30. April wurde der Maibaum aus einem abgeschlossenen Hof gestohlen und zersägt.

Kottingbrunner Maibaum: Ein Bild des Jammers

Er wurde von der Feuerwehr aufgestellt und von Freiwilligen bewacht. Trotzdem bot der Maibaum in Kottingbrunn nur zwei Tage nach dem Aufstellen keinen schönen Anblick mehr. Am Kirchenplatz waren am 1. Mai nur noch die Teile des umgeschnittenen Baumes zu sehen.

Unfall beim Maibaumaufstellen im Mühlviertel

Ein 38-jähriger Feuerwehrmann ist am Montag in Oberneukirchen (Bezirk Urfahr-Umgebung) beim traditionellen Maibaumaufstellen verletzt worden. Zwei Hebegabeln, mit denen der Stamm aufgerichtet werden sollte, brachen und drücken den Mann zu Boden, wie die oberösterreichische Polizei berichtet.

Zum Aufstellen des Maibaums wurden zwei sogenannte Hebegabeln - Metallwerkzeuge mit einem Holzstiel - verwendet. Jede wurde von zwei oder drei Feuerwehrleuten fixiert. Plötzlich geriet der Stamm ins Wanken und die Holzstiele brachen. Der 38-Jährige wurde unter den Gabeln eingeklemmt. Der Maibaum fiel ebenfalls um, traf den Mann aber nicht.

Maibaum in der Stadt Salzburg kracht zu Boden

Schrecksekunden gab es am Montag auch beim Maibaumaufstellen im Salzburger Stadtteil Leopoldskron. Einige Stangen brachen ein, der meterlange Stamm krachte zu Boden. Verletzt wurde hier zum Glück niemand.

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Olivia Peter, 2. Mai 2017 (APA/CC)