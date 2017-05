Schreib mit Thomas Brezina ein Buch!

Die berühmte und legendäre Knickerbockerbande soll erwachsen werden. Autor Thomas Brezina bittet für dieses neue Buch um die Mithilfe der Fans.

Axel, Lilo, Poppi und Dominik werden in dem Buch bereits Anfang/ Mitte 30 sein. Das erste Kapitel hat Thomas Brezina bereits angefangen zu schreiben, aber er wird auf seiner Facebook-Seite immer wieder die Fans um Mithilfe bitten. Was könnte aus den vier Knickerbockern geworden sein? Brezina selbst sagt, bei einigen ist es ihm vollkommen klar, bei anderen gibt es verschiedene Möglichkeiten, deshalb sollen die Fans mitreden können. Fixiert ist bereits, wie viele Seiten das Buch haben soll: 300 ist bei der Fanbefragung herausgekommen.

Cover und Titel will der Autor ebenfalls in die Hände seiner Leserinnen und Leser legen und verspricht, sich wirklich von den Vorschlägen inspirieren zu lassen. Er selbst habe nämlich viel Spaß daran, Geschichten zu lesen, die in denen Unerwartetes passiert.

Die Erstfassung soll im Sommer fertig sein, und nach einer Testlesung vor einer Gruppe ausgewählter Knickerbockerbande-Leserinnen und Lesern, soll das Buch im Spätherbst erscheinen.

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Olivia Peter, 2. Mai 2017 (GU)