Dominic Thiem: Mini-Walk mit Tom Walek

Weltranglisten-Neunter Dominic Thiem hat gerade einen neuen Sponsorvertrag unterzeichnet und dementsprechend viel um die Ohren. Für Tom Walek hat sich der 23-Jährige trotzdem Zeit für eine kleine Wanderung über den Tennisplatz genommen.

Die erfolgreiche Woche in Barcelona mit Sieg über den Weltranglisten-Ersten Andy Murray war für Thiem ein absolutes Highlight seiner bisherigen Karriere. „Das war natürlich ein Riesenerfolg für mich, dass ich das erste Mal gegen eine aktuelle Nummer eins gewonnen hab“, erklärt der achtfache ATP-Turniersieger im Ö3-Interview. Sein Dank gilt einmal mehr Oma Helga, die einst ihre Wohnung verkauft hat, um ihrem Enkel eine Karriere als Profisportler zu ermöglichen.

Noch diese Woche geht es nach Madrid

Erfreut ist Thiem, der noch diese Woche zum Masters-1000-Turnier nach Madrid fliegt, über sein erstes Jahresdrittel 2017. So gut kann es natürlich weiter laufen: Madrid, dann Rom und die French Open stehen nun an. Trotzdem ist Thiem immer gut informiert, was die Geschehnisse in Österreich angeht, wie er im Ö3-Interview beweist. „Es gibt ja zum Glück das Internet“, lacht er und versichert, dass er keine Pläne hat, demnächst auszuwandern.

Seit fast einem Jahr hält sich Thiem nun in den Top Ten. Das Ziel für Paris will er nicht festlegen - der Traum von einem Grand-Slam-Titel lebt aber.

