Kylie Jenner: Illegales Selfie auf Met-Gala

No Selfies please! Veranstalterin der Met-Gala Anna Wintour, Chefredakteurin der amerikanischen Vouge, sprach ein absolutes Selfie- Verbot aus. Doch nicht alle Stars konnten dem Selfie widerstehen.

Die 19- jährige Schwester von Kim Kardashian versammelte einige Stars ganz frech auf der Toilette der Veranstaltung und knipste kurzerhand ein Selfie und postet es auf ihren Instagram - Account. „Jährliches Badezimmer-Selfie“, schreibt sie unter das Bild, das mittlerweile über 3 Millionen Likes hat.

annual bathroom selfie Ein Beitrag geteilt von Kylie (@kyliejenner) am 1. Mai 2017 um 19:55 Uhr

Das Badezimmer - Selfie auf der Met-Gala dürfte Familien-Tradition haben, denn 2015 postet Kylies Schester, Kendall Jenner, ebenfalls ein solches Selfie.

bathroom selfie? Ein Beitrag geteilt von Kendall (@kendalljenner) am 4. Mai 2015 um 20:31 Uhr

Doch auch andere Stars ließen es nicht nehmen und knipsten bei Kylie Jenners Selfie ebenfalls mit ihren eigenen Smartphones ab.

Ain't no party like a restroom party. Ein Beitrag geteilt von Elizabeth Hammer (@thisisechambers) am 1. Mai 2017 um 20:46 Uhr

This is what happens when you go to the bathroom at the met just chatting to @thelsd then this @kendalljenner @kimkardashian @kyliejenner @lilyaldridge taking selfies! #mirrorinthebathroom Ein Beitrag geteilt von tabithasimmons (@tabithasimmons) am 1. Mai 2017 um 20:31 Uhr

Die Met-Gala findet jährlich in New - York City statt. Hier siehst du die verrücktesten Outfits der Stars an diesem Abend.

(Lilian Amina Derndler)