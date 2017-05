Walter Dunger / Hitradio Ö3

Neu in den Austrocharts: „Dangerous Affair“ von Zoe

Ein Jahr nach ihrer Teilnahme beim Eurovison Song Contest überrascht Zoe nun mit einem englischsprachigen Song. Eine gefährliche Affäre als künstlerische Weiterentwicklung.

Stockholm - Kiew

Mit „Loin d’ici“ hat Zoe voriges Jahr im Finale den soliden 13. Platz ersungen. An die aufregende Zeit beim Song Contest in Stockholm denkt sie heute noch gerne zurück. Und natürlich wünscht sie ihrem Nachfolger Nathan Trent, der heuer in Kiew Österreich vertritt, viel Glück für seinen Auftritt. „Sein Song sticht durch eine gewisse Leichtigkeit aus dem Teilnehmerfeld heraus“, analysiert die Expertin, „ich hoffe doch sehr, dass sich Nathan für das Finale qualifizieren wird.“

Hitradio Ö3/Walter Dunger

Französisch - Englisch

Eine junge Österreicherin, die französischen Pop singt – das war bislang ein Alleinstellungsmerkmal, das Zoe nun mit ihrem Switch ins englische Fach aufgibt, auch wenn sie weiterhin französische Songs trällern wird. Bei der Arbeit an den Songs für ihr zweites Album, das noch heuer erscheinen soll, ist es einfach passiert. „Natürlich klingt Französisch verspielter und poetischer, aber Englisch ist schon auch sehr cool und sehr lässig“, sagt Zoe, die sich in ihrer Selbstfindungsphase gerade auch an deutschsprachigen Liedern versucht. Wie übrigens immer schon in ihrer noch so kurzen Karriere.

So klingt "Dangerous Affair

Mädchen – Frau

„Dangerous Affair“ heißt der neue Song von Zoe. Der Song handelt nicht von Untreue, wie man vielleicht meinen könnte, sondern von einem Aufriss. Eine Interaktion zwischen zwei Singles. Ihr Freund Kaspar kann also locker bleiben. „Ich bin selber sehr, sehr treu“, haucht Zoe, die mit diesem Song weg will von ihrem Lolita-Image: „Ich bin mittlerweile eine erwachsene Frau, die modernen Pop macht.“ Eine sehr verführerische, erwachsene Frau übrigens, wie das Video zeigen wird. Der Song könnte jedenfalls aufgehen. Auch wenn Zoe jetzt halt auf Englisch singt. So, wtf.

Steckbrief Zoe

Clemens Stadlbauer präsentiert die Rot-Weiß-Rot-Hits

Milenko Badzic

Ö3-Musikredakteur Clemens Stadlbauer wuchs in Linz auf und studierte Theaterwissenschaft und Publizistik in Wien und Los Angeles. Nach seiner Zeit bei Radio CD, der Wiener Stadtzeitschrift „City“ und dem Monatsmagazin „Wiener“ wechselte er zu Hitradio Ö3, wo er seit Jahren als Musikjournalist tätig ist. Neben seiner Arbeit bei Ö3 hat er fünf Bücher veröffentlicht, darunter den Bestseller „Quotenkiller“. Stadlbauer ist verheiratet und Vater einer Tochter.