Universal Pictures

Rassismus-Horror in „Get Out“

In den USA gefeiert: Der etwas anders inszenierte Horror-Thriller „Get Out“ kommt jetzt auch in unsere Kinos. US-Regisseur und Comedian Jordan Peele vermischt das Horror-Genre mit sozialkritischen Themen.

Inhalt:

Der afroamerikanische Fotograf Chris (Daniel Kaluuya) und seine weiße Freundin Rose (Allison Williams) sind seit mittlerweile fünf Monaten ein Paar. Als Rose ihm ihre Eltern vorstellen möchte stimmt Chris wohl oder übel zu, auch wenn er sich Gedanken darüber macht, wie Roses Eltern auf den dunkelhäutigen Freund ihrer Tochter wohl reagieren werden. Doch zunächst erweisen sich Chris Bedenken als völlig unnötig: Dean (Bradley Whitford) und Missy (Catherine Keener) bereiten den beiden einen herzlichen Empfang und scheinen sich an der Hautfarbe des Partners ihrer Tochter überhaupt nicht zu stören. Doch dann entdeckt Chris, dass die dunkelhäutigen Hausangestellten der Familie nicht nur die einzigen Schwarzen in der ganzen Umgebung sind, sondern auch seltsam abwesend und untertänig wirken. Irgendetwas scheint hier nicht mit rechten Dingen zuzugehen…

Hitradio Ö3/Chang

Filmkritik:

„Get out“ ist ein hollywood-untypischer Horror-Mix aus Sozialkritik, Comedy-Elementen und subtilem Horror. Die Schauspieler beeindrucken mit ihrer emotionalen Darstellung in dieser intelligenten Horror-Sozialsatire über den allgegenwärtigen Rassismus in den USA. Doch gegen Ende des Films kommt es recht abrupt zum Showdown, in dem sich der Film dann doch den gängigen Hollywood-Gruselklischees mit blutigen Amputierszenen und Schockerelementen beugt. Der eine oder andere könnte bei diesem Ende etwas ratlos aus dem Kino wanken.

ORF.at

Der Film bekommt von mir 7 von 10 Movie-Minute Punkten.

Universal Pictures

Filminfos:

Originaltitel: Get Out

Filmstart: 04.05.2017

Filmlänge: 104 Minuten

Land/Jahr: USA/2017

Genre: Horror, Mystery

Darsteller: Allison Williams, Catherine Keener, Daniel Kaluuya, Bradley Whitford, Caleb Landry Jones

Regie: Jordan Peele









„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 4. Mai 2017 (SC)