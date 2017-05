Unfallhäufungspunkt auf der Westautobahn entschärft

Mit etwas Farbe ist auf der Westautobahn bei Laakirchen eine notorische Unfallstelle entschärft worden.

Auffahrunfälle Auf der Westautobahn (A1) bei Laakirchen sollen ab sofort der Vergangenheit angehören. Bisher waren im Bereich der Abfahrt Laakirchen Ost an manchen Tagen bis zu drei Unfälle passiert. Das Straßenstück ist deshalb so tückisch gewesen, weil sich in diesem Bereich die auffahrenden Fahrzeuge von der Raststation Lindach und die abfahrenden Fahrzeuge zur Abfahrt Laakirchen Ost in die Quere kommen.

Matthias Hausleithner

Das soll durch eine Sperrlinie ab sofort verhindern. Die Bodenmarkierungen sind bereits angebracht worden. Wer von der Autobahn abfahren will, muss sich früher als bisher auf die richtige Fahrspur einordnen. Mit dieser Maßnahme hat die ASFINAG eine ebenfalls diskutierte Geschwindigkeitsbegrenzung im betroffenen Autobahnbereich verhindert. (WJLED)