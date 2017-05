Synchronstimme von „The Hoff“ ist tot

In US-Serien wie „Baywatch“ und „Knight Rider“ oder zuletzt in dem Kinofilm „Guardians of the Galaxy Vol. 2“ hat er The Hoff über 30 Jahre lang seine Stimme geliehen. Aber auch als deutsche Stimme von Kermit der Frosch ist er bekannt geworden. Synchronsprecher Andreas von der Meden ist am Mittwoch mit 74 Jahren gestorben. Das hat am Freitag seine Produktionsfirma mitgeteilt.

„Andreas von der Meden bleibt uns in seinen vielen Rollen im Ohr und in wunderbarer Erinnerung“, teilte seine Produktionsfirma auf Facebook mit. „Andreas von der Meden ist einzigartig! Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und Freunden.“

Wir trauern um Andreas von der Meden. Der Schauspieler, Synchon- und Hörspielsprecher bleibt uns in seinen vielen Rollen... Posted by EUROPA Hörspiele on Donnerstag, 4. Mai 2017

Der Hamburger stand bereits als Kind am Thalia Theater auf der Bühne. Nach seiner Schauspielausbildung in Hamburg folgten Engagements in Luzern und Zürich und erste Fernsehauftritte, unter anderem als Roger Ford in der sechsteiligen Kriminalfilmreihe „Der Andere“ (1959) oder in der TV-Serie „Hamburg Transit“ (1971-1974). In der US-Fernsehserie „Knight Rider“ (1982-1985) war er die deutsche Stimme von David Hasselhoff, der damals mit seinem schwarzen Wunderauto KITT unterwegs war. Darüber hinaus lieh er seine Stimme Harvey Keitel in „Hexenkessel“ (1973), Richard Pryor in „Zum Teufel mit den Kohlen“ (1985) oder Harry Anderson in Stephen Kings „Es“ (1990). (APA)

