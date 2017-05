Goldie Hawn: Wilde Knutscherei am „Walk Of Fame“

Seit über 30 Jahren sind sie ein Paar, jetzt sind Goldie Hawn und Kurt Russell auch Seite an Seite auf dem „Walk of Fame“ vereinigt. Grund genug eine filmreife Knutscherei vor den hunderten Fotografen hinzulegen.

❤️ Ein Beitrag geteilt von Goldie Hawn (@officialgoldiehawn) am 4. Mai 2017 um 16:08 Uhr

Vor jubelnden Fans enthüllte das Schauspieler-Paar am Donnerstag die 2609. und 2610. Plakette auf dem berühmten Bürgersteig im Herzen von Hollywood. Sie sei von dieser Auszeichnung sehr gerührt, sagte die Oscar-Preisträgerin („Die Kaktusblüte“).

Russell gab bei der Zeremonie eine Liebeserklärung an Hawn ab. „Dir verdanke ich mein wunderbares Leben“, sage der Schauspieler. Zusammen gingen sie auf den glänzenden Plaketten vor den Fotografen zu Boden. Hawn räkelte sich strahlend auf ihrem Stern.

Hawns Tochter, Schauspielerin Kate Hudson (38, „Almost Famous“) würdigte das Paar. Der Stern sei ein großartiges Symbol für ihre Verdienste als Schauspieler, sagte Hudson. Für sie und ihre drei Geschwister sei er aber auch ein Zeichen ihrer starken Liebe für die Familie. Hawn brachte zwei Kinder in die Beziehung mit, Russell einen Sohn. Ihr gemeinsames Kind, Wyatt, ist inzwischen 30 Jahre alt.

Russell („The Hateful 8“) ist derzeit mit dem Action-Abenteuer „Guardians of the Galaxy Vol. 2“ in den Kinos. Hawn ist ab Mitte Juni an der Seite von Amy Schumer in der Mutter-Tochter-Komödie „Mädelstrip“ zu sehen. (MH/APA)